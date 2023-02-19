Ronaldo Lora kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronaldo Lora Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ronaldo Lora adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ronaldo Lora Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ronaldo Lora 12 Temmuz 1997 tarihinde Ciénaga şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Ronaldo Luis Lora Ballestas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ronaldo Lora Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini God Sport International SAS yapmaktadır. Ronaldo Lora, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AD Union Magdalena futbol takımında oynamaktadır. AD Union Magdalena takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Ronaldo Lora'nin AD Union Magdalena ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ronaldo Lora Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ronaldo Lora isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ronaldo Lora Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ronaldo Lora futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Union Magdalena

Ronaldo Lora Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ronaldo Lora şuan AD Union Magdalena takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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