Eder Munive kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eder Munive Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eder Munive adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eder Munive Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eder Munive 17 Eylül 1989 tarihinde Valledupar şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Éder Daniel Muníve Royero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eder Munive Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eder Munive, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AD Union Magdalena futbol takımında oynamaktadır. AD Union Magdalena takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Eder Munive'nin AD Union Magdalena ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eder Munive Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/edermunive

Eder Munive Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eder Munive isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eder Munive Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eder Munive futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Envigado

1 Ocak 2014 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2014 yılında Malacateco

1 Ocak 2015 yılında Walter Ferretti

1 Ocak 2016 yılında Marathón

14 Ocak 2017 yılında Walter Ferretti

1 Temmuz 2018 yılında Leones FC

1 Ocak 2021 yılında Atlético Huila

29 Ocak 2022 yılında Unión Comercio

7 Şubat 2023 yılında Union Magdalena

Eder Munive Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eder Munive şuan AD Union Magdalena takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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