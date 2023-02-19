Brayam Palacios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brayam Palacios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brayam Palacios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brayam Palacios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brayam Palacios 2 Ağu 1998 tarihinde Quibdó şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Brayam Manuel Palacios Palacios şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brayam Palacios Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccerplay yapmaktadır. Brayam Palacios, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AD Union Magdalena futbol takımında oynamaktadır. AD Union Magdalena takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Brayam Palacios'nin AD Union Magdalena ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Brayam Palacios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brayam Palacios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brayam Palacios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brayam Palacios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Union Magdalena

5 Temmuz 2022 yılında A. Bucaramanga

31 Aralık 2023 yılında Union Magdalena

Brayam Palacios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brayam Palacios şuan AD Union Magdalena takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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