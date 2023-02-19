Gianfranco Baier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gianfranco Baier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gianfranco Baier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gianfranco Baier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gianfranco Baier 18 Şubat 1999 tarihinde Monte Buey şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Gianfranco Baier şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gianfranco Baier Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Gianfranco Baier, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AD Union Magdalena futbol takımında oynamaktadır. AD Union Magdalena takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gianfranco Baier'nin AD Union Magdalena ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gianfranco Baier Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gianfranco Baier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Gianfranco Baier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gianfranco Baier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Belgrano II

1 Ocak 2021 yılında Union (S)

2 Kasım 2021 yılında Argentino (MM)

11 Ocak 2023 yılında Union Magdalena

Gianfranco Baier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gianfranco Baier şuan AD Union Magdalena takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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