Joel Contreras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Contreras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joel Contreras kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joel Contreras ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Joel Contreras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Contreras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joel Contreras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joel Contreras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joel Contreras 1 Mayıs 1999 tarihinde Tibú şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Joel Contreras şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joel Contreras Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Riosfutbol yapmaktadır. Joel Contreras, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AD Union Magdalena futbol takımında oynamaktadır. AD Union Magdalena takımına 24 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Joel Contreras'nin AD Union Magdalena ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joel Contrerasboyu ve yaşı kaç

Joel Contreras Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joel Contreras isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Joel Contreras Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joel Contreras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında A. Bucaramanga

1 Ocak 2020 yılında Real Santander

24 Ocak 2021 yılında Union Magdalena

1 Temmuz 2022 yılında Rionegro Águila

31 Aralık 2022 yılında Union Magdalena

Joel Contreras kimdir

Joel Contreras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joel Contreras şuan AD Union Magdalena takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Joel Contreras nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Son Haberler
Adriel Galeano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adriel Galeano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adriel Galeano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adriel Galeano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Javier Reina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javier Reina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Javier Reina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javier Reina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yohandry Orozco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yohandry Orozco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yohandry Orozco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yohandry Orozco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Diego Chavez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Chavez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Diego Chavez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Chavez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Çok Okunanlar
AK Parti MYK'da seçim tarihi konuşuldu! Cumhurbaşkanı o tarihi istedi, kurmaylar bakın hangi tarihi önerdi!
AK Parti MYK'da seçim tarihi konuşuldu! Cumhurbaşkanı o tarihi istedi, kurmaylar bakın hangi tarihi önerdi!
Bülent Arınç'ın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: "Her seferinde aynı hikâye. Neden sürekli konuşuyor?"
Bülent Arınç'ın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: "Her seferinde aynı hikâye. Neden sürekli konuşuyor?"
Bursa'da kan donduran olay! Öldürdüğü babası için polise kayıp ilanı yaptı, yaşıyor gibi davrandı!
Bursa'da kan donduran olay! Öldürdüğü babası için polise kayıp ilanı yaptı, yaşıyor gibi davrandı!
Bakan Hulusi Akar, sığınmacı akını iddialarına yanıt verdi! Ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Bakan Hulusi Akar, sığınmacı akını iddialarına yanıt verdi! Ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!