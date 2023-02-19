Joel Contreras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Contreras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joel Contreras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joel Contreras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joel Contreras 1 Mayıs 1999 tarihinde Tibú şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Joel Contreras şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joel Contreras Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Riosfutbol yapmaktadır. Joel Contreras, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AD Union Magdalena futbol takımında oynamaktadır. AD Union Magdalena takımına 24 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Joel Contreras'nin AD Union Magdalena ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joel Contreras Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joel Contreras isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joel Contreras Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joel Contreras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında A. Bucaramanga

1 Ocak 2020 yılında Real Santander

24 Ocak 2021 yılında Union Magdalena

1 Temmuz 2022 yılında Rionegro Águila

31 Aralık 2022 yılında Union Magdalena

Joel Contreras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joel Contreras şuan AD Union Magdalena takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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