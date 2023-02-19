Alexander Mejia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Mejia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexander Mejia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alexander Mejia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alexander Mejia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Mejia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Mejia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Mejia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Mejia 11 Temmuz 1988 tarihinde Arenal şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Alexander Mejía Sabalsa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Mejia Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Riosfutbol yapmaktadır. Alexander Mejia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AD Union Magdalena futbol takımında oynamaktadır. AD Union Magdalena takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Alexander Mejia'nin AD Union Magdalena ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexander Mejia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/13alexmejia/

Alexander Mejiaboyu ve yaşı kaç

Alexander Mejia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexander Mejia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alexander Mejia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Mejia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Quindío

1 Ocak 2011 yılında Once Caldas

1 Ocak 2012 yılında Atl. Nacional

1 Ocak 2015 yılında Monterrey

11 Temmuz 2015 yılında Atl. Nacional

31 Temmuz 2016 yılında Monterrey

1 Ağu 2016 yılında León

1 Ocak 2019 yılında Libertad

1 Temmuz 2021 yılında Indep. Santa Fe

1 Ocak 2022 yılında Atl. Nacional

7 Şubat 2023 yılında Union Magdalena

Alexander Mejia kimdir

Alexander Mejia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Mejia şuan AD Union Magdalena takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Alexander Mejia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kolombiya takımında 13 numaralı formasıyla 4 Haziran 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 0 gol atmıştır.

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Alexander Mejia nereli

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