Daiver Vega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daiver Vega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daiver Vega adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daiver Vega Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daiver Vega 30 Mayıs 1996 tarihinde Santa Marta şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Daiver José Vega Mejía şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daiver Vega Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INNOVEX SPORTS MANAGEMENT yapmaktadır. Daiver Vega, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AD Union Magdalena futbol takımında oynamaktadır. AD Union Magdalena takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Daiver Vega'nin AD Union Magdalena ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daiver Vega Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daiver Vega isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daiver Vega Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daiver Vega futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Union Magdalena

1 Ocak 2019 yılında Valledupar

1 Temmuz 2019 yılında Union Magdalena

Daiver Vega Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daiver Vega şuan AD Union Magdalena takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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