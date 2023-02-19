Jean Colorado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Colorado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Colorado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Colorado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Colorado 11 Eylül 2000 tarihinde El Cerrito şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jean Carlos Colorado Sánchez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Colorado Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP yapmaktadır. Jean Colorado, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AD Union Magdalena futbol takımında oynamaktadır. AD Union Magdalena takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jean Colorado'nin AD Union Magdalena ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jean Colorado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jean Colorado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jean Colorado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Colorado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Cortuluá

30 Temmuz 2021 yılında Platense

3 Mart 2022 yılında Cortuluá

1 Ocak 2023 yılında Union Magdalena

Jean Colorado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Colorado şuan AD Union Magdalena takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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