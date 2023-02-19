Ramiro Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramiro Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramiro Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramiro Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramiro Sanchez 5 Ekim 1983 tarihinde Manizales şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da José Ramiro Sánchez Carvajal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramiro Sanchez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Ramiro Sanchez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AD Union Magdalena futbol takımında oynamaktadır. AD Union Magdalena takımına 15 Aralık 2019 tarihinde katılmıştır. Ramiro Sanchez'nin AD Union Magdalena ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ramiro Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ramiro Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ramiro Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramiro Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2003 yılında Once Caldas

1 Temmuz 2006 yılında La Paz

31 Aralık 2006 yılında Once Caldas

1 Ocak 2008 yılında Indep. Santa Fe

1 Temmuz 2008 yılında Soacha

31 Aralık 2010 yılında Indep. Santa Fe

1 Ocak 2012 yılında Fortaleza FC

1 Ocak 2013 yılında Indep. Santa Fe

1 Ocak 2014 yılında Real Cartagena

1 Temmuz 2015 yılında Millonarios

15 Aralık 2019 yılında Union Magdalena

Ramiro Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramiro Sanchez şuan AD Union Magdalena takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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