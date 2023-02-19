Brayan Carabali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brayan Carabali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brayan Carabali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brayan Carabali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brayan Carabali 25 Şubat 1999 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Brayan Stiven Carabalí Bonilla şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brayan Carabali Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini POSSOFUTBOL yapmaktadır. Brayan Carabali, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AD Union Magdalena futbol takımında oynamaktadır. AD Union Magdalena takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Brayan Carabali'nin AD Union Magdalena ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brayan Carabali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brayan Carabali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brayan Carabali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brayan Carabali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Indep. Medellín

20 Ocak 2021 yılında Leones FC

1 Ocak 2023 yılında Union Magdalena

Brayan Carabali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brayan Carabali şuan AD Union Magdalena takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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