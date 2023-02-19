Ricardo Marquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardo Marquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ricardo Marquez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ricardo Marquez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ricardo Marquez 9 Kasım 1997 tarihinde Santa Marta şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Ricardo Luis Márquez González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ricardo Marquez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gianluca De Franco yapmaktadır. Ricardo Marquez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AD Union Magdalena futbol takımında oynamaktadır. AD Union Magdalena takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Ricardo Marquez'nin AD Union Magdalena ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ricardo Marquez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ricardo Marquez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ricardo Marquez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ricardo Marquez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Magdalena U20

1 Temmuz 2016 yılında Union Magdalena

24 Temmuz 2020 yılında Millonarios

30 Haziran 2022 yılında Union Magdalena

Ricardo Marquez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ricardo Marquez şuan AD Union Magdalena takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Ricardo Marquez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya U23 takımında 9 numaralı formasıyla 17 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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