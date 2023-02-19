Brayan Correa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brayan Correa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brayan Correa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brayan Correa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brayan Correa 23 Ocak 1993 tarihinde Santa Marta şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Brayan Darío Correa Gamarra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brayan Correa Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A2SPORTSMANAGEMENT S.A.S yapmaktadır. Brayan Correa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AD Union Magdalena futbol takımında oynamaktadır. AD Union Magdalena takımına 1 Temmuz 2011 tarihinde katılmıştır. Brayan Correa'nin AD Union Magdalena ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brayan Correa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brayan Correa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brayan Correa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brayan Correa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Union Magdalena

Brayan Correa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brayan Correa şuan AD Union Magdalena takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Brayan Correa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya U20 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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