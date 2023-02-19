Efrain Ustariz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Efrain Ustariz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Efrain Ustariz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Efrain Ustariz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Efrain Ustariz 15 Ekim 2003 tarihinde La Jagua del Pilar şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Efraín David Ustariz Bolaño şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Efrain Ustariz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Efrain Ustariz, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AD Union Magdalena futbol takımında oynamaktadır. AD Union Magdalena takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Efrain Ustariz'nin AD Union Magdalena ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Efrain Ustariz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Efrain Ustariz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Efrain Ustariz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Efrain Ustariz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Union Magdalena

Efrain Ustariz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Efrain Ustariz şuan AD Union Magdalena takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.