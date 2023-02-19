Carlos Bejarano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Bejarano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Bejarano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Bejarano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Bejarano 29 Ocak 1985 tarihinde Quibdó şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Ekvator Ginesi,Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Andrés Bejarano Palacios şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Bejarano Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Carlos Bejarano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AD Union Magdalena futbol takımında oynamaktadır. AD Union Magdalena takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Carlos Bejarano'nin AD Union Magdalena ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Bejarano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Bejarano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carlos Bejarano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Bejarano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında CD La Equidad

1 Temmuz 2009 yılında Árabe Unido

1 Haziran 2010 yılında CD La Equidad

1 Temmuz 2012 yılında Indep. Medellín

9 Temmuz 2015 yılında CD América

1 Temmuz 2019 yılında Deportivo Pasto

9 Ocak 2020 yılında Rionegro Águila

11 Ocak 2022 yılında Union Magdalena

Carlos Bejarano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Bejarano şuan AD Union Magdalena takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Carlos Bejarano Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Córdoba FC de Montería

Ekvator Ginesi takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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