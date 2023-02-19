Nicolas Gil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Gil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Gil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Gil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Gil 1 Nisan 1997 tarihinde Rionegro şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Nicolás Gil Uribe şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Gil Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Gil, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AD Union Magdalena futbol takımında oynamaktadır. AD Union Magdalena takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nicolas Gil'nin AD Union Magdalena ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Gil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Gil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Gil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Gil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Indep. Santa Fe

28 Ocak 2020 yılında Leones FC

1 Temmuz 2022 yılında Union Magdalena

Nicolas Gil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Gil şuan AD Union Magdalena takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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