Juan Del Rio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Del Rio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Del Rio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Del Rio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Del Rio 3 Kasım 2001 tarihinde Santa Marta şehrinde doğmuştur. 1,63 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Carlos del Río Oñate şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Del Rio Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Connect Sports yapmaktadır. Juan Del Rio, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AD Union Magdalena futbol takımında oynamaktadır. AD Union Magdalena takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Juan Del Rio'nin AD Union Magdalena ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Del Rio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Del Rio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Juan Del Rio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Del Rio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Union Magdalena

Juan Del Rio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Del Rio şuan AD Union Magdalena takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.