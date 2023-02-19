Jesus Cano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Cano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesus Cano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesus Cano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesus Cano 9 Haziran 1998 tarihinde Cartagena şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jesús Fernando Cano Meza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesus Cano Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jesus Cano, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AD Union Magdalena futbol takımında oynamaktadır. AD Union Magdalena takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jesus Cano'nin AD Union Magdalena ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jesus Cano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesus Cano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jesus Cano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesus Cano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Llaneros FC

16 Şubat 2021 yılında Alianza FC

1 Ocak 2023 yılında Union Magdalena

Jesus Cano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesus Cano şuan AD Union Magdalena takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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