Stiven Palomeque kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stiven Palomeque Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stiven Palomeque adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stiven Palomeque Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stiven Palomeque 7 Haziran 2000 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Stiven David Palomeque Mosquera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stiven Palomeque Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Go Pro Sport Management yapmaktadır. Stiven Palomeque, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AD Union Magdalena futbol takımında oynamaktadır. AD Union Magdalena takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Stiven Palomeque'nin AD Union Magdalena ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stiven Palomeque Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stiven Palomeque isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stiven Palomeque Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stiven Palomeque futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Leones FC

1 Ocak 2023 yılında Union Magdalena

Stiven Palomeque Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stiven Palomeque şuan AD Union Magdalena takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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