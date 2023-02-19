Yamil Romero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yamil Romero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yamil Romero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yamil Romero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yamil Romero 11 Temmuz 1995 tarihinde Berazategui şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Yamil Jorge Gonzalo Romero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yamil Romero Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VELSPORT1 yapmaktadır. Yamil Romero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AD Union Magdalena futbol takımında oynamaktadır. AD Union Magdalena takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yamil Romero'nin AD Union Magdalena ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yamil Romero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yamil Romero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yamil Romero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yamil Romero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ocak 2016 yılında Juv. Unida (SL)

30 Haziran 2016 yılında Boca Juniors II

15 Mayıs 2017 yılında Pahang

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

30 Ağu 2018 yılında Agia Napa

1 Ağu 2019 yılında CD Riestra

7 Eylül 2021 yılında Agia Napa

11 Ocak 2023 yılında Union Magdalena

Yamil Romero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yamil Romero şuan AD Union Magdalena takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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