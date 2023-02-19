James Castro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Castro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak James Castro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

James Castro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

James Castro 24 Kasım 1984 tarihinde Santa Marta şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da James Enrique Castro Maestre şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

James Castro Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.James Castro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AD Union Magdalena futbol takımında oynamaktadır. AD Union Magdalena takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. James Castro'nin AD Union Magdalena ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

James Castro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

James Castro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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James Castro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

James Castro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Cúcuta Dep.

1 Temmuz 2009 yılında Deportivo Pasto

1 Ocak 2010 yılında Union Magdalena

1 Ocak 2012 yılında Boyacá Chicó

1 Ocak 2013 yılında Itagüí Ditaires

1 Temmuz 2013 yılında Cúcuta Dep.

6 Ocak 2014 yılında Uniautónoma

1 Ocak 2015 yılında Kulüpsüz

20 Şubat 2016 yılında Cúcuta Dep.

1 Ocak 2020 yılında Union Magdalena

James Castro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

James Castro şuan AD Union Magdalena takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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