Alex Perdomo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Perdomo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Perdomo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Perdomo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Perdomo 14 Mart 2002 tarihinde Nueva Helvecia şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Alex Emanuel Perdomo Nebu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Perdomo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alex Perdomo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Plaza Colonia futbol takımında oynamaktadır. Club Plaza Colonia takımına - tarihinde katılmıştır. Alex Perdomo'nin Club Plaza Colonia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alex Perdomo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Perdomo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Alex Perdomo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Perdomo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Mayıs 2022 yılında Depor Colonia

31 Aralık 2022 yılında Plaza Colonia

Alex Perdomo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Perdomo şuan Club Plaza Colonia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.