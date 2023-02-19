Diego Villalba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Villalba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Villalba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Villalba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Villalba 20 Mayıs 1999 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Diego Sebastián Villalba Martucci şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Villalba Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diego Villalba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Plaza Colonia futbol takımında oynamaktadır. Club Plaza Colonia takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Diego Villalba'nin Club Plaza Colonia ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Diego Villalba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Villalba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Villalba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Villalba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Uruguay FC

9 Ocak 2023 yılında Plaza Colonia

Diego Villalba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Villalba şuan Club Plaza Colonia takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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