Edhard Greising kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edhard Greising Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Edhard Greising kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Edhard Greising ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Edhard Greising kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edhard Greising Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edhard Greising adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edhard Greising Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edhard Greising 2 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Edhard Alfredo Greising Pellaton şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edhard Greising Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Edhard Greising, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Plaza Colonia futbol takımında oynamaktadır. Club Plaza Colonia takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Edhard Greising'nin Club Plaza Colonia ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Edhard Greisingboyu ve yaşı kaç

Edhard Greising Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edhard Greising isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Edhard Greising Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edhard Greising futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2021 yılında Plaza Colonia

Edhard Greising kimdir

Edhard Greising Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edhard Greising şuan Club Plaza Colonia takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Plaza Colonia

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Edhard Greising nereli

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