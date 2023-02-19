Agustin Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Perez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Perez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Perez 20 Ağu 2000 tarihinde Carmelo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da José Agustín Pérez Siri şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Perez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Agustin Perez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Plaza Colonia futbol takımında oynamaktadır. Club Plaza Colonia takımına 13 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Agustin Perez'nin Club Plaza Colonia ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Agustin Perez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Agustin Perez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agustin Perez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Perez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ocak 2021 yılında Plaza Colonia

Agustin Perez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Perez şuan Club Plaza Colonia takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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