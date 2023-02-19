Nicolas Guirin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Guirin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Guirin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Guirin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Guirin 7 Mayıs 1995 tarihinde Nueva Palmira şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Nicolás Guirin Chialvo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Guirin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Nicolas Guirin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Plaza Colonia futbol takımında oynamaktadır. Club Plaza Colonia takımına 1 Ağu 2014 tarihinde katılmıştır. Nicolas Guirin'nin Club Plaza Colonia ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Guirin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Guirin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Guirin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Guirin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2014 yılında Plaza Colonia

Nicolas Guirin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Guirin şuan Club Plaza Colonia takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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