Mariano Mendoza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mariano Mendoza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mariano Mendoza kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mariano Mendoza ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mariano Mendoza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mariano Mendoza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mariano Mendoza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mariano Mendoza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mariano Mendoza 12 Kasım 2002 tarihinde Carmelo şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Mariano Ignacio Mendoza Duchen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mariano Mendoza Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mariano Mendoza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Plaza Colonia futbol takımında oynamaktadır. Club Plaza Colonia takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mariano Mendoza'nin Club Plaza Colonia ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mariano Mendozaboyu ve yaşı kaç

Mariano Mendoza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mariano Mendoza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Mariano Mendoza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mariano Mendoza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ağu 2021 yılında Plaza Colonia B

1 Haziran 2022 yılında Depor Colonia

31 Aralık 2022 yılında Plaza Colonia B

1 Ocak 2023 yılında Plaza Colonia

Mariano Mendoza kimdir

Mariano Mendoza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mariano Mendoza şuan Club Plaza Colonia takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Uruguayo FC de Carmelo (-2018), CA Peñarol (2019-2021), Plaza Colonia (2021)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mariano Mendoza nereli

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