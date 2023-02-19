Federico Barrandeguy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Barrandeguy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Federico Barrandeguy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Federico Barrandeguy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Federico Barrandeguy 8 Mayıs 1996 tarihinde Ombúes de Lavalle şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Federico Ricardo Barrandeguy Martino şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Federico Barrandeguy Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Promotions yapmaktadır. Federico Barrandeguy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Plaza Colonia futbol takımında oynamaktadır. Club Plaza Colonia takımına 6 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Federico Barrandeguy'nin Club Plaza Colonia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Federico Barrandeguy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fede_barrandeguy/

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Federico Barrandeguy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Federico Barrandeguy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Federico Barrandeguy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Federico Barrandeguy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Wanderers

23 Ocak 2020 yılında Botafogo

6 Ocak 2022 yılında Plaza Colonia

Federico Barrandeguy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Federico Barrandeguy şuan Club Plaza Colonia takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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