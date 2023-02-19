Mathias Bogado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Bogado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mathias Bogado kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mathias Bogado ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mathias Bogado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Bogado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathias Bogado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathias Bogado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathias Bogado 23 Mart 1990 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Arjantin,Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Juan Mathías Bogado Castro şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathias Bogado Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Mathias Bogado, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Plaza Colonia futbol takımında oynamaktadır. Club Plaza Colonia takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mathias Bogado'nin Club Plaza Colonia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mathias Bogadoboyu ve yaşı kaç

Mathias Bogado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mathias Bogado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Mathias Bogado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathias Bogado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Wanderers

1 Ağu 2012 yılında CA Torque

1 Ağu 2013 yılında Canadian

1 Şubat 2014 yılında Talleres II

1 Ağu 2014 yılında Kulüpsüz

20 Şubat 2015 yılında CA Torque

5 Temmuz 2016 yılında Jaguares FC

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

22 Ağu 2017 yılında Club Oriental

25 Ocak 2018 yılında Juventud

14 Temmuz 2022 yılında Plaza Colonia

Mathias Bogado kimdir

Mathias Bogado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathias Bogado şuan Club Plaza Colonia takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Club Nacional, Montevideo Wanderers

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Mathias Bogado nereli

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