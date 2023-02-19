Alex Bruno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Bruno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Bruno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Bruno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Bruno 7 Ocak 1999 tarihinde Distrito Federal şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Alex Bruno da Costa Lima şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Bruno Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alex Bruno, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Plaza Colonia futbol takımında oynamaktadır. Club Plaza Colonia takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alex Bruno'nin Club Plaza Colonia ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Alex Bruno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Bruno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Alex Bruno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Bruno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Şubat 2022 yılında Anápolis-GO

20 Mayıs 2022 yılında EC Próspera

26 Mayıs 2022 yılında CAC Renaux

16 Kasım 2022 yılında EC Próspera

6 Ocak 2023 yılında Plaza Colonia

Alex Bruno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Bruno şuan Club Plaza Colonia takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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