Alvaro Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alvaro Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alvaro Fernandez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alvaro Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alvaro Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alvaro Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alvaro Fernandez 11 Ekim 1985 tarihinde Agraciada şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Álvaro Fernández Gay şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alvaro Fernandez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alvaro Fernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Plaza Colonia futbol takımında oynamaktadır. Club Plaza Colonia takımına 4 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Alvaro Fernandez'nin Club Plaza Colonia ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alvaro Fernandez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/flaco_fernandez

Alvaro Fernandezboyu ve yaşı kaç

Alvaro Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alvaro Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alvaro Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alvaro Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Wanderers

1 Temmuz 2008 yılında Puebla FC

1 Ocak 2009 yılında Nacional

1 Ağu 2009 yılında Vitória Setúbal

1 Ocak 2010 yılında U. de Chile

30 Haziran 2010 yılında Vitória Setúbal

1 Temmuz 2010 yılında Seattle

27 Temmuz 2012 yılında Chicago

15 Ocak 2013 yılında Al-Rayyan SC

30 Haziran 2013 yılında Chicago

1 Temmuz 2013 yılında Nacional

31 Aralık 2013 yılında Chicago

22 Ocak 2014 yılında Gimnasia

30 Haziran 2014 yılında Chicago

1 Temmuz 2014 yılında Gimnasia

28 Temmuz 2016 yılında Seattle

29 Temmuz 2017 yılında San Martín (SJ)

2 Temmuz 2018 yılında San Martín (T)

15 Ocak 2019 yılında Rampla Jrs

4 Temmuz 2019 yılında Plaza Colonia

Alvaro Fernandez kimdir

Alvaro Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alvaro Fernandez şuan Club Plaza Colonia takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CA Atenas

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Alvaro Fernandez nereli

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