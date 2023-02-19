Yvo Calleros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yvo Calleros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yvo Calleros kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yvo Calleros ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yvo Calleros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yvo Calleros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yvo Calleros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yvo Calleros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yvo Calleros 14 Mart 1998 tarihinde Nueva Palmira şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Yvo Nahuel Calleros Rébori şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yvo Calleros Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Yvo Calleros, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Plaza Colonia futbol takımında oynamaktadır. Club Plaza Colonia takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Yvo Calleros'nin Club Plaza Colonia ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Yvo Callerosboyu ve yaşı kaç

Yvo Calleros Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yvo Calleros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Yvo Calleros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yvo Calleros futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Plaza Colonia

30 Mart 2022 yılında The Strongest

8 Temmuz 2022 yılında Plaza Colonia

Yvo Calleros kimdir

Yvo Calleros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yvo Calleros şuan Club Plaza Colonia takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Plaza Colonia

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yvo Calleros nereli

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