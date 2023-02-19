Martin Jourdan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Jourdan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Jourdan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Jourdan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Jourdan 13 Ekim 2001 tarihinde Cardona şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Martín Ezequiel Jourdan Félix şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Jourdan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Martin Jourdan, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Plaza Colonia futbol takımında oynamaktadır. Club Plaza Colonia takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Martin Jourdan'nin Club Plaza Colonia ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Martin Jourdan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Jourdan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Jourdan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Jourdan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Plaza Colonia

Martin Jourdan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Jourdan şuan Club Plaza Colonia takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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