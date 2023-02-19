Ezequias Redin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ezequias Redin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ezequias Redin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ezequias Redin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ezequias Redin 11 Mayıs 1995 tarihinde Colonia del Sacramento şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Ezequías Emanuel Redín Morales şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ezequias Redin Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Dreams yapmaktadır. Ezequias Redin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Plaza Colonia futbol takımında oynamaktadır. Club Plaza Colonia takımına 1 Ocak 2013 tarihinde katılmıştır. Ezequias Redin'nin Club Plaza Colonia ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ezequias Redin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ezequias Redin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ezequias Redin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ezequias Redin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Plaza Colonia

Ezequias Redin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ezequias Redin şuan Club Plaza Colonia takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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