Emilio Zeballos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emilio Zeballos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emilio Zeballos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emilio Zeballos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emilio Zeballos 5 Ağu 1992 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Emilio Enrique Zeballos Gutiérrez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emilio Zeballos Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emilio Zeballos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Plaza Colonia futbol takımında oynamaktadır. Club Plaza Colonia takımına 10 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Emilio Zeballos'nin Club Plaza Colonia ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Emilio Zeballos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emilio Zeballos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Emilio Zeballos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emilio Zeballos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Defensor

6 Ocak 2017 yılında Chapecoense

31 Aralık 2017 yılında Defensor

11 Temmuz 2018 yılında Progreso

31 Aralık 2019 yılında Defensor

10 Nisan 2021 yılında Plaza Colonia

Emilio Zeballos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emilio Zeballos şuan Club Plaza Colonia takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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