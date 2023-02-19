Daniel Bahia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Bahia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Bahia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Bahia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Bahia 21 Ağu 1998 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Pedro Moura e Silva şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Bahia Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Bahia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Plaza Colonia futbol takımında oynamaktadır. Club Plaza Colonia takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Bahia'nin Club Plaza Colonia ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Daniel Bahia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Bahia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Daniel Bahia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Bahia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2021 yılında Maringá FC

16 Haziran 2021 yılında Fluminense FC

10 Ocak 2022 yılında Plaza Colonia

Daniel Bahia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Bahia şuan Club Plaza Colonia takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.