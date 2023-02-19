Osinachi Ebere kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osinachi Ebere Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Osinachi Ebere adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Osinachi Ebere Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Osinachi Ebere 4 Nisan 1998 tarihinde Abuya şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Osinachi Christian Ebere şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Osinachi Ebere Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Osinachi Ebere, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Plaza Colonia futbol takımında oynamaktadır. Club Plaza Colonia takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Osinachi Ebere'nin Club Plaza Colonia ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Osinachi Ebere Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Osinachi Ebere isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Osinachi Ebere Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Osinachi Ebere futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ocak 2017 yılında Ros. Central II

10 Ocak 2019 yılında Juventude

16 Ağu 2019 yılında Lajeadense

31 Aralık 2019 yılında Juventude

15 Ocak 2020 yılında FC Cascavel

1 Temmuz 2020 yılında Fluminense FC

22 Şubat 2021 yılında Metropolitano

26 Nisan 2021 yılında Fluminense FC

28 Nisan 2021 yılında Maringá FC

16 Haziran 2021 yılında Fluminense FC

25 Haziran 2021 yılında Paraná

30 Kasım 2021 yılında Fluminense FC

14 Aralık 2021 yılında Pouso Alegre

31 Mart 2022 yılında Fluminense FC

6 Nisan 2022 yılında Vila Nova FC

22 Haziran 2022 yılında Fluminense FC

15 Temmuz 2022 yılında Plaza Colonia

Osinachi Ebere Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Osinachi Ebere şuan Club Plaza Colonia takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Osinachi Ebere Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Taye Academy

Nijerya U17 takımında 17 numaralı formasıyla 18 Şubat 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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