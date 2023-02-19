Bryan Olivera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Olivera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bryan Olivera kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bryan Olivera ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bryan Olivera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Olivera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bryan Olivera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bryan Olivera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bryan Olivera 11 Mart 1994 tarihinde Fort Lauderdale, Florida şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Bryan Olivera Calvo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bryan Olivera Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bryan Olivera, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Plaza Colonia futbol takımında oynamaktadır. Club Plaza Colonia takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bryan Olivera'nin Club Plaza Colonia ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Bryan Oliveraboyu ve yaşı kaç

Bryan Olivera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bryan Olivera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Bryan Olivera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bryan Olivera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2012 yılında Genoa U19

1 Temmuz 2013 yılında Defensor U19

1 Şubat 2014 yılında Fluminense U20

1 Ocak 2015 yılında Fluminense

7 Ağu 2015 yılında LA Galaxy II

31 Aralık 2015 yılında Fluminense

7 Nisan 2016 yılında Ottawa Fury

31 Aralık 2016 yılında Fluminense

16 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

29 Ocak 2018 yılında CA Fénix

7 Ocak 2019 yılında Liverpool FC

10 Ocak 2020 yılında CA Fénix

1 Temmuz 2021 yılında Querétaro FC

6 Ocak 2022 yılında Peñarol

13 Temmuz 2022 yılında Querétaro FC

14 Temmuz 2022 yılında Danubio FC

31 Aralık 2022 yılında Querétaro FC

31 Ocak 2023 yılında Plaza Colonia

Bryan Olivera kimdir

Bryan Olivera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bryan Olivera şuan Club Plaza Colonia takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Danubio FC, Deportivo Maldonado, Genoa

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Bryan Olivera nereli

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