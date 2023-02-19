Haibrany Ruiz Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haibrany Ruiz Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haibrany Ruiz Diaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Haibrany Ruiz Diaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Haibrany Ruiz Diaz 31 Ağu 1992 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Haibrany Nick Ruíz Díaz Minervino şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Haibrany Ruiz Diaz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nuevo Futbol yapmaktadır. Haibrany Ruiz Diaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Plaza Colonia futbol takımında oynamaktadır. Club Plaza Colonia takımına 15 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Haibrany Ruiz Diaz'nin Club Plaza Colonia ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Haibrany Ruiz Diaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Haibrany Ruiz Diaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Haibrany Ruiz Diaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Haibrany Ruiz Diaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Bella Vista

25 Eylül 2013 yılında Progreso

25 Ağu 2014 yılında Boston River

10 Ağu 2015 yılında Salam Zgharta

22 Temmuz 2016 yılında Rentistas

8 Ağu 2017 yılında Villa Teresa

15 Şubat 2019 yılında Plaza Colonia

27 Ocak 2022 yılında Platense

31 Aralık 2022 yılında Plaza Colonia

Haibrany Ruiz Diaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Haibrany Ruiz Diaz şuan Club Plaza Colonia takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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