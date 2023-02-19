Nicolas Brun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Brun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Brun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Brun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Brun 2 Ağu 1999 tarihinde Trinidad şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Nicolás Brun Bentancur şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Brun Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Brun, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Plaza Colonia futbol takımında oynamaktadır. Club Plaza Colonia takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Brun'nin Club Plaza Colonia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Brun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Brun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nicolas Brun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Brun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ocak 2022 yılında Santamarin

5 Temmuz 2022 yılında Uruguay FC

20 Ocak 2023 yılında Plaza Colonia

Nicolas Brun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Brun şuan Club Plaza Colonia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Porongos de Flores (-2015), Defensor Sporting (2015-2016), Club Nacional (2016-2017), Racing Club de Montevideo (2018-2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.