Luciano Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luciano Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luciano Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luciano Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luciano Fernandez 16 Şubat 2002 tarihinde Pan de Azúcar şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Luciano Fernández Sosa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luciano Fernandez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Luciano Fernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Plaza Colonia futbol takımında oynamaktadır. Club Plaza Colonia takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luciano Fernandez'nin Club Plaza Colonia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luciano Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luciano Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luciano Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luciano Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Peñarol B

20 Ocak 2023 yılında Plaza Colonia

Luciano Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luciano Fernandez şuan Club Plaza Colonia takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Luciano Fernandez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CA Peñarol (2014-2021)

Uruguay U17 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 1 gol atmıştır.

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