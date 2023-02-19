Joaquin Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joaquin Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joaquin Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joaquin Silva 19 Temmuz 1997 tarihinde Melo şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Núbel Joaquín Silva González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joaquin Silva Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joaquin Silva, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Plaza Colonia futbol takımında oynamaktadır. Club Plaza Colonia takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joaquin Silva'nin Club Plaza Colonia ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Joaquin Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joaquin Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joaquin Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joaquin Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2017 yılında Danubio FC

9 Ocak 2020 yılında Cerro Largo

6 Ocak 2023 yılında Plaza Colonia

Joaquin Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joaquin Silva şuan Club Plaza Colonia takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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