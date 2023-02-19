Ramiro Quintana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramiro Quintana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramiro Quintana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramiro Quintana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramiro Quintana 28 Ağu 1994 tarihinde Colonia del Sacramento şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Ramiro Manuel Quintana Hernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramiro Quintana Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BPM yapmaktadır. Ramiro Quintana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Plaza Colonia futbol takımında oynamaktadır. Club Plaza Colonia takımına 3 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Ramiro Quintana'nin Club Plaza Colonia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ramiro Quintana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ramiro Quintana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ramiro Quintana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramiro Quintana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Wanderers

28 Ocak 2015 yılında Miramar

30 Haziran 2015 yılında Wanderers

1 Temmuz 2015 yılında Wanderers B

21 Şubat 2017 yılında Cerrito

31 Temmuz 2017 yılında Wanderers B

1 Ağu 2017 yılında Wanderers

9 Ocak 2018 yılında Boston River

3 Temmuz 2018 yılında UCV FC

31 Aralık 2018 yılında Boston River

6 Mart 2019 yılında Cerrito

3 Ocak 2020 yılında Plaza Colonia

Ramiro Quintana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramiro Quintana şuan Club Plaza Colonia takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

CA Peñarol (-2008), CA Bella Vista (2008), Juventud de Colonia (2009-2011), Club Nacional (2012), Montevideo Wanderers (2013-2014)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.