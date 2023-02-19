Gaston Alvite kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston Alvite Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaston Alvite adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaston Alvite Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaston Alvite 9 Mart 1996 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Gastón Rodrigo Alvite Duarte şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaston Alvite Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Futbolistas Del Sur yapmaktadır. Gaston Alvite, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Plaza Colonia futbol takımında oynamaktadır. Club Plaza Colonia takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gaston Alvite'nin Club Plaza Colonia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gaston Alvite Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gaston Alvite isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gaston Alvite Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaston Alvite futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Racing Club

22 Temmuz 2019 yılında Maldonado

31 Aralık 2019 yılında Racing Club

27 Ağu 2021 yılında CA Atenas

10 Şubat 2022 yılında Rampla Jrs

15 Temmuz 2022 yılında Plaza Colonia

Gaston Alvite Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaston Alvite şuan Club Plaza Colonia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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