Joaquin Sarlabos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Sarlabos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joaquin Sarlabos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joaquin Sarlabos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joaquin Sarlabos 11 Mayıs 2000 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Joaquin Sarlabos Marrero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joaquin Sarlabos Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joaquin Sarlabos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Plaza Colonia futbol takımında oynamaktadır. Club Plaza Colonia takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Joaquin Sarlabos'nin Club Plaza Colonia ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Joaquin Sarlabos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joaquin Sarlabos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joaquin Sarlabos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joaquin Sarlabos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Racing U19

1 Temmuz 2019 yılında Gafanha

1 Ocak 2020 yılında Zamudio SD

1 Temmuz 2020 yılında Plaza Colonia

2 Mayıs 2022 yılında Depor Colonia

31 Aralık 2022 yılında Plaza Colonia

Joaquin Sarlabos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joaquin Sarlabos şuan Club Plaza Colonia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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