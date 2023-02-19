Jorge Ayala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Ayala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Ayala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Ayala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Ayala 15 Ağu 1995 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Nicolás Ayala Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Ayala Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jorge Ayala, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Plaza Colonia futbol takımında oynamaktadır. Club Plaza Colonia takımına 27 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jorge Ayala'nin Club Plaza Colonia ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jorge Ayala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorge Ayala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jorge Ayala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Ayala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Villa Teresa

27 Ocak 2022 yılında Plaza Colonia

Jorge Ayala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Ayala şuan Club Plaza Colonia takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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