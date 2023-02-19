Juan Cruz Mascia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Cruz Mascia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Cruz Mascia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Cruz Mascia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Cruz Mascia 3 Ocak 1994 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Juan Cruz Mascia Paysée şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Cruz Mascia Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Icon Football Management yapmaktadır. Juan Cruz Mascia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Plaza Colonia futbol takımında oynamaktadır. Club Plaza Colonia takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Cruz Mascia'nin Club Plaza Colonia ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Cruz Mascia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Cruz Mascia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Juan Cruz Mascia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Cruz Mascia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Miramar

1 Şubat 2012 yılında Nacional

6 Ocak 2015 yılında Wanderers

30 Haziran 2015 yılında Nacional

1 Temmuz 2016 yılında Nacional B

24 Ağu 2016 yılında Quilmes

31 Ağu 2016 yılında Nacional B

18 Ağu 2017 yılında Tanque Sisley

28 Şubat 2018 yılında Plaza Colonia

17 Ağu 2018 yılında NorthEast Utd.

3 Temmuz 2019 yılında Chacarita Jrs

16 Ocak 2020 yılında Plaza Colonia

13 Temmuz 2022 yılında Xinabajul

29 Eylül 2022 yılında Kulüpsüz

10 Ocak 2023 yılında Plaza Colonia

Juan Cruz Mascia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Cruz Mascia şuan Club Plaza Colonia takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Juan Cruz Mascia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Carrasco Lawn Tennis, Miramar Misiones

Uruguay U20 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Uruguay U17 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 9 gol atmıştır.

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