Mathias Goyeni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Goyeni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathias Goyeni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathias Goyeni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathias Goyeni 17 Ocak 1995 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Mathías Agustín Goyeni de Armas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathias Goyeni Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mathias Goyeni, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Plaza Colonia futbol takımında oynamaktadır. Club Plaza Colonia takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mathias Goyeni'nin Club Plaza Colonia ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mathias Goyeni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mathias Goyeni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mathias Goyeni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathias Goyeni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Liverpool FC

2 Ağu 2017 yılında Miramar

1 Nisan 2019 yılında Uruguay FC

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

22 Şubat 2020 yılında Cerrito

18 Ocak 2022 yılında Albion FC

20 Ocak 2023 yılında Plaza Colonia

Mathias Goyeni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathias Goyeni şuan Club Plaza Colonia takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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