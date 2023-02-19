Rodrigo Amaral kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Amaral Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Amaral adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Amaral Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Amaral 25 Mart 1997 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Nahuel Amaral Pereira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Amaral Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rodrigo Amaral, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Plaza Colonia futbol takımında oynamaktadır. Club Plaza Colonia takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Amaral'nin Club Plaza Colonia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Amaral Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rodriamaral97/

Rodrigo Amaral Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Amaral isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Amaral Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Amaral futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Nacional

24 Ağu 2017 yılında Racing Club II

8 Ocak 2019 yılında Nacional

30 Temmuz 2019 yılında Racing Club II

31 Temmuz 2019 yılında Nacional

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

1 Nisan 2021 yılında CA Fénix

9 Ocak 2022 yılında The Strongest

15 Temmuz 2022 yılında CA Fénix

9 Ocak 2023 yılında Plaza Colonia

Rodrigo Amaral Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Amaral şuan Club Plaza Colonia takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rodrigo Amaral Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Carabelas, Club Nacional (2011-2014)

Uruguay U20 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 55 maçta 19 gol atmıştır.

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