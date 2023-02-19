Nicolas Olivera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Olivera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Olivera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Olivera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Olivera 17 Şubat 1993 tarihinde Melo şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Luis Nicolás Olivera Moreira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Olivera Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Olivera, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Plaza Colonia futbol takımında oynamaktadır. Club Plaza Colonia takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Olivera'nin Club Plaza Colonia ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Olivera Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nicoolivera03/

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Nicolas Olivera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Olivera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Nicolas Olivera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Olivera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Nacional

31 Temmuz 2014 yılında Rampla Jrs

31 Aralık 2014 yılında Nacional

31 Temmuz 2015 yılında Villa Teresa

18 Ağu 2016 yılında Estudiantes SL

1 Ağu 2017 yılında Kulüpsüz

10 Ocak 2018 yılında CA Fénix

11 Ocak 2019 yılında CD Santaní

10 Temmuz 2019 yılında CA Fénix

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

7 Ekim 2020 yılında Maldonado

1 Mart 2021 yılında Kulüpsüz

26 Mayıs 2021 yılında Plaza Colonia

1 Ocak 2022 yılında Cusco FC

11 Şubat 2022 yılında CA Mannucci

8 Ocak 2023 yılında Plaza Colonia

Nicolas Olivera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Olivera şuan Club Plaza Colonia takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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