Nicolas Olivera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Olivera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nicolas Olivera kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nicolas Olivera ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Nicolas Olivera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Olivera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Olivera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Olivera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Olivera 17 Şubat 1993 tarihinde Melo şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Luis Nicolás Olivera Moreira şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Olivera Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Olivera, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Plaza Colonia futbol takımında oynamaktadır. Club Plaza Colonia takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Olivera'nin Club Plaza Colonia ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Olivera Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nicoolivera03/

Nicolas Oliveraboyu ve yaşı kaç

Nicolas Olivera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Olivera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Nicolas Olivera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Olivera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Nacional

31 Temmuz 2014 yılında Rampla Jrs

31 Aralık 2014 yılında Nacional

31 Temmuz 2015 yılında Villa Teresa

18 Ağu 2016 yılında Estudiantes SL

1 Ağu 2017 yılında Kulüpsüz

10 Ocak 2018 yılında CA Fénix

11 Ocak 2019 yılında CD Santaní

10 Temmuz 2019 yılında CA Fénix

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

7 Ekim 2020 yılında Maldonado

1 Mart 2021 yılında Kulüpsüz

26 Mayıs 2021 yılında Plaza Colonia

1 Ocak 2022 yılında Cusco FC

11 Şubat 2022 yılında CA Mannucci

8 Ocak 2023 yılında Plaza Colonia

Nicolas Olivera kimdir

Nicolas Olivera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Olivera şuan Club Plaza Colonia takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Club Nacional (-2008)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nicolas Olivera nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Son Haberler
Ernesto Da Rosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ernesto Da Rosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ernesto Da Rosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ernesto Da Rosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sebastian De Marco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian De Marco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sebastian De Marco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian De Marco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gonzalo Vega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Vega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gonzalo Vega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Vega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicolas Bertocchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Bertocchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicolas Bertocchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Bertocchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Çok Okunanlar
Visali isminin anlamı nedir, Visali ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Visali isminin anlamı nedir, Visali ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Piltan isminin anlamı nedir, Piltan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Piltan isminin anlamı nedir, Piltan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Santiago Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Santiago Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agustin Pons kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Pons Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agustin Pons kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Pons Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!