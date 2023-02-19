Ezequiel Silveira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ezequiel Silveira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ezequiel Silveira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ezequiel Silveira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ezequiel Silveira 22 Temmuz 2000 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Ezequiel Silveira Tolosa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ezequiel Silveira Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ezequiel Silveira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Plaza Colonia futbol takımında oynamaktadır. Club Plaza Colonia takımına - tarihinde katılmıştır. Ezequiel Silveira'nin Club Plaza Colonia ile sözleşmesi 31 Temmuz 2023 tarihinde bitmektedir.

Ezequiel Silveira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ezequiel Silveira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ezequiel Silveira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ezequiel Silveira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ezequiel Silveira şuan Club Plaza Colonia takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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